Zuma en die Guptas moet tronk toe

Só het Mmusi Maimane, DA-leier, Maandag op ’n mediakonferensie by die parlement gesê. Hy het aangekondig die DA gaan vra dat ’n parlementêre ad hoc-komitee aangestel word om bewerings van staatskaping te ondersoek.

“Pres. Jacob Zuma het “sonder twyfel die hoof van ’n misdaadorganisasie” geword en dit sal beter wees dat hy nie in Dubai aftree nie, maar in ’n tronksel.”

Die speaker van die Nasionale Vergadering, Baleka Mbete, sê ‘n geregtelike kommissie sal aangestel word om bewerings na staatskaping te ondersoek. Dit volg na ‘n aankondiging van die sekretaris-generaal van die ANC, Gwede Mantashe, dat die party se nasionale uitvoerende komitee sodanige kommissie goedgekeur het. Mbete het die media by die Parlement toegespreek.

Mbete sê sy glo dit is nodig om ‘n kommissie te hê wat die breë aspekte van staatskaping ondersoek. Dit sal ‘n struktuur wees wat omvattend na die begrip staatskaping sal kyk en watter uitwerking dit op die Suid-Afrikaanse gemeenskap oor ‘n tydperk gehad het. Mbete sê sodra ‘n struktuur opgestel word, sal tydraamwerke en die opdrag bepaal word. Sy sê so ‘n ondersoek is noodsaaklik sodat Suid-Afrikaners weer kan voortgaan met hul lewens.

Die DA-leier, Mmusi Maimane, sê sy party sal Mbete, hof toe neem indien sy nie instem om ‘n ad hoc-komitee op te rig om staatskaping te ondersoek nie.

Dit volg ná die onthullings in Sondagkoerante van e-posboodskappe tussen Gupta-sakevennote en verskeie ministers wat dui op die beweerde sterk invloed wat die Gupta-familie op die regering en staat het.