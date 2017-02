Wesbank wen eerste wedstryd

Die Wesbank rugbyklub van Malmesbury wen Saterdag 11 Februarie vir UWK met ‘n telling van 26-22.

Die wedstryd is op die Dieprivier sportgronde, ook algemeen bekend as die Bloues se rugbyveld, gespeel.

Rugbygeesdriftiges kan uitsien na verskeie vriendskaplike wedstryde wat gespeel sal word in aanloop tot die afskop van die Liga-wedstryde.

Afrigters gebruik hierdie geleentheid om kombinasies van spelers te toets sodat die beste moontlike spanne op die veld sal draf wanneer dit saak maak.

Die tennisseisoen is ook in volle swang. Die Malmesbury tennisspan se wedstryde in die Suid-Boland Groot Uitdaagliga vir Saterdag 18 Februarie sal na verwagting as volg gespeel word.

Mans

Groot Uitdaag Liga: Malmesbury A (weg) teen Strand A

Malmesbury B (weg) teen Eerste Rivier A

: Malmesbury C (tuis) teen Paarl Hugenote B (13:00)

Vroue

Vroue A -Loslooitjie

Malmesbury B (weg) teen Bottelary (Stellenbosch)