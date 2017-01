WEES OP DIE UITKYK OP DIE SOSIALE MEDIA !

Ek wil net graag vandag vir julle vertel van die nie blanke man wat voorgee dat hy n blanke dame is met n valse facebook profiel , hy “invite” meestal mans en stuur dan naak fotos en vra dan die man om n naak foto terug te stuur , sodra die man dit doen begin hy die man afpers deur te se hy sal dit reg oor die media plaas as jy nie geld in n rekening plaas nie , hy gaan deur jou vriende op facebook en stuur die fotos en vra as hul jou wil help moet hulle n betaling maak of hy verwoes jou lewe .