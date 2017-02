Twee vas na Darling-moord

DARLING – Twee verdagtes verskyn vandag in die Malmesbury landdroshof in verband met die moord op Esseline Isaacs in Oktober verlede jaar.

Isaacs se naakte liggaam is Sondagoggend 2 Oktober agter die bure se huis in Keurboomlaan ontdek. Rejeta Isaacs, Esseline se suster, was destyds oortuig dat Esseline langs die huis oorval, aangerand en deur die doringdraad na die huis langsaan gesleep is. Sy het ook gespekuleer daar moontlik meer as een verdagte by die moord betrokke was.

Esseline was na wat verneem word, bekend met albei verdagtes.

Sers. Jonathan Filander, die woordvoerder by Darling polisiekantoor, het vanoggend bekend gemaak dat twee mans (42 en 36 jaar) tereg staan op klagtes wat verband hou met die verkragting en moord van Isaacs. Die polisie het Maandag 3 Oktober een van die verdagtes vir ondervraging ingeneem, maar moes hom weer laat gaan weens gebrek aan bewyse.

Filander se die uitslag van DNS-toetse waarvoor die polisie gewag het, verbind die verdagtes met die misdaad. Weens die seksuele aard van die klagtes, mag hul name eers in die media genoem word sodra hulle in ‘n hof gepleit het.

Filander bedank die gemeenskap vir hul geduld met die polisie-ondersoek sodat hulle genoeg bewyse kon insamel en ‘n waterdigte saak teen die verdagtes kon bou.