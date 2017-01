Tafelberg brand

Twee helikopters gebruik waterbomme om die brand aan die hange van Tafelberg in die omgewing van Oranjezicht te probeer blus. Die brand het laat gisteraand begin en sommige inwoners van Vredehoek het vroeg vanoggend hulle huise ontruim.

Twee strukture is volgens berigte in die brand beskadig. ‘n Woordvoerder van die brandweer, Liezl Moodie sê niemand is beseer nie, en dit is nog nie duidelik wat die brand veroorsaak het nie. Sy sê brandbestryders sal vir die res van die dag op die toneel bly.

Meer as 100 brandbestryders was vanoggend besig om die laaste vlamme te probeer blus van die brand.