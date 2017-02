Swartland Toerisme vanjaar weer by Kyknet Buite Ekspo 2017

Vanjaar se Kyknet Buite Ekspo by MoreSon Plaas buite Malmesbury beloof weer hope pret en plesier te verskaf. Swartland Toerisme verskaf hierdie jaar die V.I.P. tent en beoog om die publiek in te lig oor die besienswaardighede in ons streek en ook die dorpe bekend te stel aan besoekers. Dorpe soos veral Malmesbury en Koringberg het baie te bied vir toekomstige besoekers. Daar is onder andere die Gevangenis restaurant wat in die verlede ‘n groot trek pleister was vir lekker bekostigbare Sondag etes wat weer ‘n herlewing wil kry.

Die Malmesbury Museum kan besoek word om meer uit te vind oor die geskiedenis van Malmesbury en die omgewing. Besoek gerus die Toerise V.I.P tent vir kontak besonderhede.

Die program is by die volgende skakel:

http://www.ekspo.co.za/index.php/ons-gebeure/wes-kaap-moreson-plaas

Besoek ook www,malmesburytourism.co.za vir meer inligting.