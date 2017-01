Stil na die wind

Noudat die kers seisoen verby is, is dit asof daar ‘n wind gaan le het. Almal is stil, almal is sensitief. Die bohaai is daarmee heen, so ook die spaargeld.

Nou is dit terug werk toe en terug skool toe, alles weer terug na normaal. Maar hoekom bly dit nie normaal nie? ek het nie ‘n ophef van die feesseisoen gemaak nie, net van Kersfees ja. Dis goed as die gees jou vang, dis ‘n wonderlike tyd, maar dit hoef jou nie met spyt te laat nie.

Dis dieselfde storie jaar in en jaar uit, maar tog lief ons dit. Dit verander elke jaar met tyd, maar die struktuur bly dieselfde, net soos ons taal. Dit verander en groei, maar ons behou dit, koester dit. Ja die seisoen is nou verby, maar ons sien alweer klaar uit na die volgende een