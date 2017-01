Sjinese president Xi eerste Sjinese president wat WEF bywoon.

Van die wêreld se magtigste politieke en sakeleiers is in Davos in Switserland vir die 47ste jaarlikse Wêreld Ekonomiese Forum.

Die Sjinese president, Xi Jinping gaan later vandag die meer as tweeduisend-sewehonderd afgevaardigdes toespeek tydens die amptelike opening van die vierdaagse byeenkoms. Xi is die eerste Sjinese president wat die WEF bywoon. Hy gaan praat oor globalisering en van Sjina se kommer oor dreigemente deur die aangewese Amerikaanse president, Donald Trump oor die moontlike opskorting van handelsooreenkomste.

Van die leiers sal na verwagting ook praat oor ongelykheid en wat gedoen kan word om te verseker dat globalisering ook arm mense bevoordeel.

Die Duitse minister van buitelandse sake, Frank-Walter Steinmeier sê intussen Trump se uitlatings dat NAVO uitgedien is, het kommer laat ontstaan in die organisasie en is ook strydig met dié van die toekomstige minister van verdediging van die VSA.

Steinmeier het gereageer op opmerkings deur die aangewese Amerikaanse president dat ander lande ‘n groter bydrae moet begin lewer tot veiligheidskwessies in die wêreld. Trump het ook gesê die besluit om meer as miljoen migrante toe te laat, was ‘n reuse fout. Die Duitse visekanselier, Sigmar Gabriel het teruggekap dat die VSA se onregmatige ingryping in die Midde-Ooste tot die vlugtelingkrisis gelei het.