Sekspes Reddy afgedank by SASCOC

Kaapstad – SA Rugby-president en SASCOC-raadslid Mark Alexander was een van slegs twee raadslede wat teen die bevindinge van adv. Anton Myburgh SC, wat op 4 en 7 Desember in die dissiplinêre ondersoek teen Tubby Reddy, Vinesh Maharaj en Jean Kelly die voorsitter was, gestem het.

Aardskuddende besonderhede het na vore getree, wat gelei het tot die onmiddellike ontslag van SASCOC se uitvoerende hoof, Reddy, asook die organisasie se hoof finansiële beampte (Maharaj) en uitvoerende bestuurder (Kelly). Aan die einde van sy bevindings het advokaat Myburgh die onmiddelike ontslag van al drie wernemers aanbeveel.

Toe die aanbeveling om die drie te ontslaan, voor die SASCOC-raad geplaas is, was daar sewe lede, waaronder president Gideon Sam, wat saam met advokaat Myburgh gestem het, drie wat buite stemming gebly het, en net Alexander en Kaya Majeka wat teen die voorsitter se aanbeveling gestem het.

Volgens die bevindings teen Reddy was dat hy nie aan die SASCOC-raad sy onderhandelings met ‘n Hong Kong-gebaseerde maatskappy, wie die bemarkingsagent van die Chinese sportdrag, wat span SA met kontroversiële uitrusting vir gebeure verskaf het, bekend gemaak het nie.

Reddy is ook skuldig bevind aan seksuele teistering deur aan ‘n SASCOC-werknemer ‘n “erotiese kalender” per e-pos te stuur en die kollega te vra om haar verjaarsdagposisie te identifiseer. Hy is ook skuldig bevind aan “herhaaldelike versoeke vir nek en skouer masserings tydens werksure.”