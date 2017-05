Reeds 16 in hegtenis in verband met Manchester bomaanval

Die Britse polisie het nou reeds sestien mense in hegtenis geneem in verband met verlede week se selfmoordbomaanval in Manchester. Twee is weer vrygelaat, sonder dat aanklagte teen hulle ingebring is. Die res bly in aanhouding vir ondervraging.

Twee-en-twintig mense is in die aanval dood en dosyne is gewond. Intussen sê die Britse geheime diens, MI5, hy hersien die wyse waarop hy intelligensie-inligting hanteer. Die Manchester-aanvaller, Salman Abedi, was een van 20-duisend mense oor wie inligting by die diens beskikbaar was, maar nie een van die drieduisend wat dopgehou is nie.

Die MI5 wat in 1909 gestig is om Duitse spioenasie teë te werk, is aanspreeklik vir Brittanje se nasionale veiligheid en fokus grootliks op teenterreuroptrede.