Petrolprys kan daal

Die prys van petrol kan aanstaande maand met 26 sent per liter daal. Die Outomobiel Assosiasie sê die pryse van diesel en paraffien kan sowat 20 sent daal. Die AA baseer die vooruitsigte op voorlopige syfers van die Sentrale Energiefonds. Die organisasie sê die rand het vir die grootste deel van Mei sterk vertoon teenoor die Amerikaanse dollar, en laer internasionale oliepryse was ook voordelig. Die AA sê OPUL-lande se besluit om produksie vir ‘n verdere nege maande in te kort, kan lei tot ‘n tydperk van relatief-bestendige brandstofpryse.