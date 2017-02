Perlemoenstropery onder soeklig in Wes Kaap

Die Wes-Kaapse polisie het vier verdagtes in hegtenis geneem wat verbind word met perlemoenstropery met ‘n geraamde straatwaarde van nege-miljoen rand. ‘n Woordvoerder van die Polisie, André Traut, sê twee Sjinese burgers met perlemoen met ‘n straatwaarde van sowat ses-miljoen rand is in Senna Park in Killarney Gardens in hegtenis geneem.Twee Malawiese mans is daarna in Essostraat in Montague Gardens in hegtenis nadat perlemoen met ‘n geraamde straatwaarde van sowat drie-miljoen rand in ‘n koelkamer gevind is. Die verdagtes sal Maandag in die hof verskyn op aanklagtes onder die wet op marienehulpbronne.

Die staande komitee oor ekonomiese geleenthede, toerisme en landbou in die Wes-Kaap gaan intussen vandag die eerste van ‘n reeks openbare sittings hou oor die invloed van perlemoenstropery op kleinskaalse vissersgemeenskappe in die provinsie. Vandag se sittings vind op Saldanhabaai aan Weskus plaas. Die doel van die sittings is om die omvang te bepaal van die sosio-ekonomiese uitdagings waarmee kleinskaalse vissersgemeenskappe te kampe het as gevolg van perlemoenstropery.