Penis vergroting en aborsie “dokters” in tronk

Twee onwettige immigrante van Uganda wie medikasie vir penisvergrotings en aborsies uitgedeel het terwyl hulle hul as dokters in Polokwane voorgedoen het, is agter tralies.

John Kiyimba (31) en Robert Emani (34) is Dinsdag borgtog in die landdroshof in Polokwane geweier nadat hulle verlede Donderdag in die sakekern in hegtenis geneem is. Polisielede het in ’n klopjag op hul “spreekkamer” op die hoek van Landdros Maré- en Rissikstraat beslag gelê op ’n skootrekenaar met ’n embleem van dIe Musina-munisipaliteit daarop. Daar word vermoed dat die skootrekenaar moontlik by die Musina-munisipaliteit gesteel is. Die mans het hulself vir lank as mediese dokters voorgedoen. Hulle het geen geldige kwalifikasies nie.

Die polisie het ook beslag gelê op kruie, diervelle en bottels vol olies, waarvan die inhoud nog bepaal moet word. Kiyimba en Emani moet op 17 Januarie weer in die landdroshof in Polokwane verskyn.