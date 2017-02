Ongeluk eis man se lewe

YZERFONTEIN – Die Darling-polisie het Vrydagoggend bevestig dat ‘n man Donderdagmiddag 10 Februarie omstreeks 17:00 dood is na ‘n botsing met ‘n vragmotor.

Volgens ‘n ooggetuie wat nie haar naam genoem wil he nie, het die man in ‘n Toyota Conquest die vragmotor buite Yzerfontein verby gesteek. Hy het sy motor omgedraai en na bewering reg van voor in die vragmotor vasgery.

Die polisie het nog nie die man se naam bekend gemaak nie.

