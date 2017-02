Net nie plastiekkrane nie!

My man besluit hy bou vir ons ‘n huis. ‘n ‘Groen’ huis. Sonkrag. Gaswarmwaterstelsel. Gasstoof. Opwindend. Google alles wat hy nog nie weet nie (het al ‘n paar geboue agter sy blad). Doen dit net soos hulle sê – en beter. Inspekteurs kom. Elkeen het ‘n eiertjie te lê en elkeen wil ‘n geldjie hê. Hy kry al die sertifikate. En toe besluit die loodgietersbrigade hulle kom inspekteer. Stuur ‘n gewone loodgieter om ons geregistreerde loodgieter se werk te kom kritiseer. Alles is verkeerd. Pype met SANS stempels mag nie – die boek sê so. Koppelings met Europese standaarde is onaanvaarbaar. Onder geen omstandighede plastiekkrane of -pype buite nie (in Suid-Afrika?) Ons koppe draai. Die nuutste skemahuise bo in die dorp het al daai dinge. Hoeveel reëlboeke is daar?

Hoe gereeld sal ons die koperkrane en -pype moet vervang? Almal wat ons ken het al plastiekkrane van moedeloosheid. Ai tog, hulle weet mos ons gaan die koper weer afhaal sodra hulle hul rue gedraai is. Wat ‘n mors van almal se tyd!

Thea van Botrivier