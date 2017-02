M’bury sportuitslae

TENNIS – Die Malmesbury tennisklub se mans C-span het Saterdag teen Paarl Hugenote se B-span te stan gekom.

Juvan Caillet, Alec Viljoen, Johan Burger en Pierre Steyn het die Swartlanders verteenwoordig met Steyn wat sy debuut gemaak het vir die Malmesbury tennisklub.

Caillet beseer sy enkel en moes sy wedstryde prysgee. Die Paarliete wen met vier wedstryde teen een en agt stelle teen vier.

Die mans A-span was beslis op sy beste toe hulle vir die Strand se A-span gewen het.

Dit was ‘n taai stryd wat die Swartlanders met vier wedstryde teen twee gewen het. Vier van hierdie wedstryde het vir drie stelle geduur. Dmitri Marais, Braam Isaacs, David Isaacs en die jong Jarryd Howard het hul beste tennis tot dusver opgedis en ontvang Saterdag besoek van die Van der Stel-span.

Malmesbury se mans B-span verloor teen Eerste Rivier se A-span met drie wedstryde teen twee. Die pa en seun kombinasie van Gerald en James Howard het die twee wedstryde vir Malmesbury gewen.

Vroeer die oggend op Stellenbosch wen die vroue B-span vir Bottelary met vier wedstryde teen een en agt stelle teen twee. Ziggi Sixt, Racel Tobias, Hanneke Schreuder en Jessie Liebenberg is die lede van hierdie span.

Wedstryde wat na verwagting eerskomende naweek (25 Februarie) gespeel sal word.

Mans: Malmesbury A vs Van der Stel, Wellington A vs Malmesbury B en Malmesbury C vs Country Club C (Somerset Wes)

Vroue: KuilsRivier vs Malmesbury A en Malmesbury B vs Maties B

RUGBY – Die Wesbank rugbyklub het die afgelope naweek vir Langebaan ‘n rugbyles geleer toe al Wesbank se spanne hul wedstryde gewen het. Wesbank se eerste span wen met ‘n telling van 36-12. Die B-span wen 22-5 en die C-span wen 12-5.