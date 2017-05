KONFERENSIE OOR KOS EN WYN SAL WYS HOE OM LOJALITEIT EN INKOMSTE VIR KAAPSE TOERISME TE VERGROOT

Die World Travel and Tourism Council (WTTC) het bereken dat die direkte bydrae van die reis- en toerismesektor tot die Suid-Afrikaanse ekonomie verlede jaar R127,9 biljoen beloop het, wat 3% van die land se BBP was.

Margi Briggs, sameroeper van die The Business of Food and Wine Tourism Conference wat in die lente op Stellenbosch aangebied word, het in haar kommentaar op die WTTC se bevindings in sy mees onlangse ekonomiese impakverslag gesê: “Die goeie nuus is dat die WTTC voorspel dat die sektor se bydrae tot die BBP met 2,7% in 2017 sal toeneem, ’n baie welkome toename gegewe die traagheid in die plaaslike ekonomie.”

Briggs, ’n gesoute reis- en toerismespesialis, meen dat reis en toerisme selfs nog meer tot die nasionale BBP kan bydra “op voorwaarde dat ons as ’n bedryf kenis neem van nuwe neigings in verbruikersbesteding, -gedrag en -voorkeure om ons toerisme-aanbiedings meer aanloklik en mededingend te maak terwyl ons tegelykertyd die standaard van ons werkverrigting en dienslewering verhoog.

“As ons dit regkry, sal die impak aansienlik wees. Dit sal help om vaardighede uit te bou, ekonomiese geleenthede te skep en werkloosheid te verminder, en sodoende groter welvaart vir meer Suid-Afrikaners bewerkstellig. Ons het al die regte bestanddele: pragtige natuurskoon, ’n groeiende reputasie vir kos en wyn van wêreldgehalte, en vriendelike en verwelkomende gasvryheidspersoneel. Ons moet net dit wat ons doen verder verfyn met die tegnologie en navorsing tot ons beskikking, terwyl ons nuwe denke moet toepas in bemarking en probleemoplossing.”

Sy sê die jaarlikse konferensie, wat nou in sy tweede jaar is, sal aangebied word deur ’n keur van internasionale en plaaslike toerismekenners, en sal fokus op die beste praktyke en hoe om die kliënt se ervaring te verbeter. ’n Belangrike kenmerk van die forum sal die verskeie maniere wees hoe kos en wyn die verbruiker se lojaliteit beïnvloed. “Daar is ’n toenemende mening internasionaal dat kliënte se ervarings uiteindelik meer lojaliteit sal beïnvloed as gekompliseerde punte-programme en -skemas. Ons moet hiervan kennis neem.”

Onder vanjaar se hoofsprekers is die HUB van SA Toerisme, Sisa Ntshona. Hy sal praat oor hoe die kos- en wyn-ervaring Suid-Afrika se mededingende voordeel as ’n toerismebestemming kan bevorder. Die internasionale sprekers sluit Don Shindle, ’n kenner op die gebied van kliëntediens en hoofbestuurder van die Westin Verasa Napa in Kalifornië se bekende wyntoerisme-episentrum, in, asook die wêreldbekende TV-persoonlikheid, Andrea Robinson, een van slegs 23 vroulike meestersommeliers ter wêreld. Dr. Robin Back, ’n Suid-Afrikaans gebore akademikus wat nou in Amerika gesetel is en wyntoerismenavorsing in sowel Suid-Afrika as Amerika doen, sal in die besonder kyk na die impak van kelderbesoeke op lojaliteit. Die program sal ook onderwerpe soos virtuele werklikheid dek, asook hoe om nuwe markte te ontgin en die oplos van kommunikasieprobleme.

Die konferensie vind op Woensdag, 20 September, op Spier plaas. Gaan na http://wineandfood.co.za/programme-2016/ vir die volledige program. Vir meer inligting of om aanlyn te registreer, gaan na www.wineandfood.co.za.

Vroeë registrasie kan reeds gedoen word en kos R2 950 (uitsl. BTW) per afgevaardigde, en sluit 12 Junie. Die standaard-koste per afgevaardigde is R3 950 (uitsl. BTW) en sluit 18 Augustus. Indien na 18 Augustus geregistreer word, is die koste R4 500 (uitsl. BTW) per persoon.

