Klikkerland by die Ghoemas !

Die kleurvolle Klikkerlandsers is deel van die genomineerdes vir ‘n gesogde Ghoema toekenning of twee.

7 Maart 2017 het die Klikkerland span die wonderlike nuus gekry dat hul derde DVD in hul reeks, Klikkerland Volume 3, genomineer is vir ‘n Ghoema in die katagorie BESTE KINDERALBUM OF DVD. In hierdie DVD gaan besoek die Klikkerlanders ‘n volstruisplaas en swem die een karakter saam met die haaie.

Maar dit is nie al nie. Die publiek kan ook stem vir Klikkerland as hul gunsteling duo/groep kunstenaar. Die jaar stem die publiek slegs vir hul gunsteling manlike kunstenaar, gunsteling vroulike kunstenaar en gunsteling duo of groep.

Alle ander kategorieë word bepaal deur ’n paneel beoordelaars soos aangestel deur die Ghoema Bestuurskomitee. Klikkerland is baie opgewonde hieroor en volgens hul it is ‘n groot eer om benoem te word !

Die George-akteurs vra vir die publiek om vir hulle te stem deur die SMS PDG20 na 39953. Stemme sluit 7 April. Elke sms kos R 2 en die publiek kan soveel keer stem as wat hulle wil.

Wat is die Ghoemas?

Vir die afgelope 5 jaar kraai die Ghoema Musiektoekennings KONING in die Afrikaanse musiekbedryf en die eer van ’n Ghoema-toekenning is iets waarna elke kunstenaar smag.

In middel 2011 word die Ghoema Musiek Trust deur Barry Pretorius in die lewe geroep. Die doelstelling van hierdie Trust is onder andere die daarstelling en die vervaardiging van ‘n alomvattende AFRIKAANSE MUSIEK EN KUNSTENAARS-TOEKENNINGS van watter aard ookal met die doel om Afrikaanse kunstenaars in Suid Afrika te vereer.

Die Ghoema-musiekpryse is die enigste onafhanklike toekennings vir Afrikaanse musiek, en word trots ondersteun deur kykNET. Ons eie Elvis Blue spog al met ‘n hele paar Ghoema toekennings.

Nog ‘n Georgiet,Gaston Lehman, is ook benoem vir ‘n Ghoema vir die BESTE INSTRUMENTALE ALBUM en die publiek kan ook vir hom stem deur PM7 te sms na 39953.

Meer oor Klikkerland

Klikkerland is in 2012 begin deur ‘n groep talentvolle kunstenaars met ‘n passie vir kindervermaak en ‘n liefde vir teater. Die Oakhurst Insurance George Arts Theatre in Yorkstraat, George was die knopings punt vir die kunstenaars en dit is hier, in die hartjie van die Tuinroete, waar Klikkerland gebore is.

Met die fokus op kwaliteit, pret en ‘n tikkie opvoedkundigheid, is liedjies beplan en getoonset, draaiboeke geskryf en kleurvolle karakters ontwikkel. Die karakters is goed beplan sodat daar ‘n persoonlikheidstipe vir elke kind is. Selfs die name van die karakters is gekies om te help om kindertongetjies te oefen om moeilike afrikaanse klanke uit te spreek! Kinders wie se huistaal nie Afrikaans is nie sal ook baat vind by Klikkerland.

Die kleurvolle Klikkerlanders se dae is vol poetse, planne en pret en tydens hul maltrap optredes kan enige iets gebeur! Die verhoog produksies is gevul met oorspronklike musiek en verras ook met ‘n paar “goue oues”. Die gehoor voel deel van die aksie en sal die vertoning verlaat met ‘n ligter hart, terwyl die liedjies en lessies oud en jonk lank sal bybly!

Daar is ‘n Klikkerlander vir elke kind en saam leer hul dat almal spesiaal is; al is hul goed in verskillende dinge en daarom “Vry is om hulself te wees”.

Klikkerland het groot planne vir 2017

DVD 4 is nou vrygestel . Die groep het ook ‘n nuwe CD met al die Klikkerland liedjies van DVD 1 – 4 op asook ‘n nuwe musiekvideo DVD met al die musiek video’s op.

Dvd 1 – 3 is beskikbaar in Musica en ander musiekwinkels.Klikkerland produkte word versprei deur WOW Musicdistribution en is te sien op kykNET kanaal 146.

Hul beplan om DVD 5 en 6 in 2017 te verfilm.

Klikkerland het 2017 opgeskop met ‘n vertoning by Afrikaans Gaan Klein in Pretoria saam met Arno Jordaan en was ook die 4 de en 5de Maart by Woordfees in Stellenbosch. Klikkerland is ook vir die 4de jaar by KKNK, 11de en 15 de April by Neelsie teater en gaan ook in Julie by Innibos.

Klikkerland het ook twee spanne in Gauteng wat daar gaan rondtoer. Die spanne se besprekings stroom in en sal reeds in Maart en April te sien wees by o/a Sekunda Springfest, Burgersfort, Newcastle WinterFest en ATKV Buffelspoort.

Klikkerland beplan om binnekort in span in die Kaap area ook hê. Hul wil die hele land se kinders bekendstel aan die lawwe, kleurvolle Klikkerlanders.

Klikkerland is baie opgewonde oor die toekoms!

Die Klikkerland DVD reeks is beskikbaar in musiekwinkels en hul avonture is te sien op kykNET kanaal 146.

