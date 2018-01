Groen ID Boeke se dae nie getel

Mkuseli Apleni, direkteur-generaal van die departement van binnelandse sake, het Woensdag op ’n mediakonferensie in Pretoria gesê dit is fop nuus dat die groen identiteitsboeke in Suid-Afrika se dae getel is.

Daar is in sosiale media beweer die groen identiteitsboekies verval op 31 Maart. Dit is nié die geval nie. Apleni het gesê dit het veroorsaak dat baie mense na kantore van die departement van binnelandse sake gestroom het om aansoek te doen om identiteitskaarte. Dit het onnodige druk op die departement se 411 kantore landwyd geplaas. Volgens hom het 38 miljoen Suid-Afrikaners in Julie 2013 groen identiteitsboekies gehad toe die eerste ID-kaarte uitgereik is.

Mense wat ID-kaarte wil hê kan op die departement van binnelandse sake se webwerf daarom aansoek doen. Sowat 7 miljoen ID-kaarte is sedert Julie 2013 uitgereik.