Ford sal klasaksie moet verweer oor Kugas

Ford Kuga 1.6-eienaars wie se motors die afgelope jaar aan die brand geslaan het, staar nou ‘n klasaksie in die gesig deur 31 Kuga eienaars. Die prokureur van die familie van Reshall Jimmy wat in Desember 2015 naby George in die Suid-Kaap in sy Ford Kuga doodgebrand het, Rod Mantano, bring die klasaksie namens die 31 eienaars.

Die Nasionale Verbruikerskommissie en Ford het enkele ure later aangekondig dat die 4 556 Ford Kugas met 1,6-liter-EcoBoost-enjins wat tussen Desember 2012 en Januarie 2014 gebou is, om veiligheidsredes almal herroep word.

Jeff Nemeth, uitvoerende hoof van Ford (Suider-Afrika), het Maandag gesê Ford sal alles moontlik doen om die presiese oorsaak van die Kugas wat aan die brand slaan op te spoor.