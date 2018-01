Dertien broers en susters vasgeketting gevind in hul huis in Kalifornië

‘n Pa en ma van Kalifornië in Amerika is aangekla van marteling nadat die polisie op 13 broers en susters in ‘n huis in Peris, oos van Los Angeles, afgekom het waar hulle aan hul beddens vasgeketting was.

Een van die kinders, ‘n 17-jarige meisie, het ‘n selfoon in die hande gekry, waarna sy gevlug en die nooddienste gekontak het. Die kinders is tussen 2- en 29-jaar oud en erg ondervoed.

Die 57-jarige pa David Allen Turpin en die ma, die 49-jarige Louise Anna Turpin, is in hegtenis geneem en word aangehou. Hulle borgtog is op nege-miljoen dollar elk vasgestel.

Dit is onduidelik waarom die ouers hulle kinders gevange gehou het. Volgens hulle bure het die gesin sosiale kontak vermy en is hulle min opgemerk.

“Die slagoffers het ondervoed en baie vuil voorgekom,” het die polisie gesê. Hulle word nou in plaaslike hospitale behandel.

Die hoof van een van die hospitale, Mark Uffer, het aan die nuusagentskap van Reuters gesê: “Dit is eintlik hartseer vir die personeel en dis ongelooflik wat jy sien.”

Die ouers moet weer Dinsdag in die hof verskyn.