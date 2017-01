Brian Molefe word krimineel aangekla

Die DA het ‘n aanklag teen die beleërde bestuurshoof van Eskom, Brian Molefe by die Kaapstadse polisiestasie ingedien. Molefe word aangekla vir die oortreding van verskeie wette, onder meer die wet op die Bestuur van Openbare Finansies en die Voorkoming en Bekamping van Korrupsie.

Molefe het sy bedanking aangekondig kort nadat hy by die voormalige Openbare Beskermer se verslag oor staatskaping betrek is. Die DA-LP en woordvoerder oor openbare ondernemings, Natasha Mazzone sê die feit dat hy bedank het, dui daarop dat daar heelwat vrae is wat hy moet beantwoord en dit beteken nie dat hy nie vervolg kan word nie.

Eskom het die aanklag teen Molefe verwelkom. ‘n Woordvoerder van die kragvoorsiener, Khulu Pasiwe sê Molefe verwelkom enige geleentheid om sy naam in ere te herstel. Pasiwe sê hoewel daar ‘n geregtelike ondersoek moet kom, sal hulle met enige ander ondersoek saamwerk.