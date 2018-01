Bokfontein buite Brits plaasaanvallers SLAAN OP VLUG

Jan Smith (Voorsitter: Brits Sektor 1 GPF)

Daar was die aand van 11 Januarie 2018 ‘n poging tot ‘n plaasaanval in Bokfontein. Die oproep is net na half tien ontvang. Die 3 verdagtes was gewapen met pangas. 2 van die verdagtes het die vensters uitgegooi met klippe, terwyl die 3de verdagte die kombuis deur oopgebreek het. Die eienaar van die huis, het een van die verdagtes in die kombuis betrap, na ‘n struweling met die verdagte, het al die 3 verdagtes op die vlug geslaan. Daar is na die verdagtes gesoek in die omliggende bosse, maar hulle het weggekom. Lowveld Sekuriteit, SAPS en Brits GPF Sektor 1 was op die toneel.