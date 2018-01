Beslag word Dinsdag geneem van Guptas se bates deur NVG

Die batebeslaglegginseenheid is op die spoor van die Gupta-familie en sal Dinsdagoggend ‘n dagvaarding op hulle dien om op bates van hul ter waarde van R1,6 miljard beslag op te lê.

Dié stap sal die eerste keer wees wat die staat optree teen pres. Jacob Zuma se vriende, wat aan die voorpunt staan in die staatskapingsaak.

Die eenheid val onder die Nasionale Vervolgingsgesag.

Die eenheid het verlede maand drie aparte aansoeke by die hooggeregshof in Pretoria asook die hooggeregshof in Bloemfontein suksesvol gedoen om op hierdie bates te kan beslag lê. Die ex parte-aansoeke om bevele om die Guptas se bates te bewaar, is toegestaan.

Die aansoeke is gebring ingevolge die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, wat toelaat dat bates van verweerders in kriminele sake – of mense wat nog krimineel aangekla word – bewaar word in afwagting van die uitslag van hul vervolging.

Volgens City Press gaan die proses gepaard gaan met die inhegtenisneming van lede van die Gupta-familie, wat ook die sakevennote van Zuma se seun Duduzane is, asook van hul naasbestaandes, wat senior politici insluit.

City Press berig dat daar volgens senior bronne in die Valke, hul in hul visier het, Die minister van minerale hulpbronne, mnr. Mosebenzi Zwane, wat die Guptas onreelmatig gehelp het om die Optimum Steenkoolmyn van Glencore te verkry.