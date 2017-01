Anika Smit moordverhoor vandag hervat

Die verhoor van André ‘Smiley’ van Wyk in verband met die moord op die Pretoriase tiener Anika Smit in 2010, hervat vandag in die landdroshof in Pretoria-Noord.

Van Wyk, wat nou 24 jaar oud is, is verlede jaar ‘n tweede keer vir waarneming na die Weskoppies psigiatriese hospitaal verwys, nadat hy volgens ‘n distriksgeneesheer ná sy eerste verwysing nie geskik was om verhoor te word nie.

Hy kon in daardie stadium nie beskryf wat op die dag van die moord gebeur het nie. Volgens die jongste verslag is hy nou gereed om verhoor te word. Ongeag daarvan dat Van Wyk vroeër beweer het hy kan niks van die moord op Smit onthou nie, het die finale psigiatriese verslag aan die landdroshof in Pretoria-Noord as volg bevind: “Geen psigiatriese diagnose. Die beskuldigde kan hofverrigtinge verstaan en kan betekenisvol tot sy eie verdediging bydra. Tydens die beweerde misdryf het die beskuldigde nie gely aan ’n geestesversteuring of -gebrek wat sy vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei kon beïnvloed nie.”

Van Wyk het homself in September verlede jaar aan die polisie oorgegee in verband met die moord op die 17-jarige Smit, saam met wie hy op skool was.