Aartskommunis Fidel Castro huldeblyke

Huldeblyke stroom in ná die dood van die voormalige Kubaanse leier, Fidel Castro wat vroeg Saterdagoggend Suid-Afrikaanse tyd in Havana gesterf het. Hy het Kuba vir bykans ‘n halfeeu lank regeer en was sedert 1959 aan bewind. Castro het in 2008 weens gesondheidsredes die mag aan sy broer, Raul oorhandig. Castro is terselfdertyd geloof en gekritiseer vir sy kommunistiese bestel en dat hy Amerika die rug gekeer het. Hy was onder andere ‘n vriend en vyand vir Suid-Afrikaners.

President Jacob Zuma het sy medelye met die Kubaanse volk betuig. Zuma sê Suid-Afrika se bande met Kuba dateer terug tot die struggle-dae en die mense van Suid-Afrika sal nooit Kuba se steun en eensgesindheid gedurende hulle stryd om vryheid, vergeet nie.

Die Nelson Mandela Stigting het sy simpatie met die Castro-familie betuig. Die bestuurshoof van die Stigting, Sello Hatang sê hulle het ‘n jaar gelede ‘n dokumentêre opname gekyk waarin Madiba Castro aangemoedig het om Suid-Afrika te besoek. Hatang sê Castro se lewe moet gevier word.

Die sekretaris-generaal van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, Blade Nzimande, sê daar is baie wat Suid-Afrikaanse leiers by Castro kan leer. Castro se grootste nalatenskap is gratis gesondheidsorg en onderwys. Nzimande sê Castro was ‘n unieke leier.